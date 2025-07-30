Импорт подкарантинной продукции увеличился на Кубани до 1,6 млн тонн

За первое полугодие 2025 года на территорию Краснодарского края было доставлено 1,6 миллиона тонн импортной подкарантинной продукции. Об этом сообщили «Краснодарские известия» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального Россельхознадзора.
По информации ведомства, основную часть поставок составили свежие фрукты, особенно цитрусовые, и овощи, главным образом картофель.
Крупнейшими странами-экспортерами стали Египет, Турция и Израиль. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года Краснодарский край принял 1,4 миллиона тонн такой продукции, основными поставщиками тогда были Турция и Египет.
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