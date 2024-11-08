Иммунолог Продеус не подтвердил информацию о дефиците антибиотиков в аптеках России

На сегодняшний день в российских аптеках не замечено дефицита антибиотиков. Об этом ИА НСН сообщил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус, комментируя слухи о нехватке лекарственных препаратов.

Медик отметил, что он имеет отношение к аптечному сообществу и может с уверенностью подтвердить, что препаратов хватает. Также он поддержал суждение о том, что человек должен более внимательно относиться к приему лекарств, в том числе к антибиотикам.

«Вот такая проблема есть, некоторые микробы к антибиотикам становятся нечувствительными», — сказал Продеус.

В заключение он добавил, что практически все зарубежные антибиотики имеют аналоги, которые могут быть назначены при лечении.