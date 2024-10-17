Иммунолог Крючков: регулярное проветривание офиса улучшает продуктивность работников

Состав и польза воздуха во многом зависят от частоты и качества проветривания помещения. Эта процедура помогает избавиться от частиц вируса и пыли, что снижает риски заражения инфекциями, рассказал «Звезде» иммунолог и эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков.
Специалист отметил, что стандартное офисное помещение необходимо проветривать один-два раза в течение 30-60 минут вне зависимости от времени года. В этот момент воздух насыщается кислородом, что положительно влияет на работоспособности сотрудников организации, добавил Крючков.
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