Имидж-стилист Гарина посоветовала не носить облегающие вещи этой осенью

Имидж-стилист из Ярославской области Ольга Гарина рассказала, как составить модный осенний образ в 2024 году. Так, необходимо избегать облегающих нарядов, отметила эксперт в беседе с 76.ru .

По ее словам, между телом и вещью нужно оставлять небольшое пространство, добавило Ura.ru.

«Если узкий низ, то верх должен быть шире, или, наоборот, узкий верх и широкий низ», — пояснила специалист.

Кроме того, она посоветовала убрать из гардероба шапки-«петушки». Еще один антитренд — шарфы, закрученные вокруг шеи в несколько слоев, подчеркнула Гарина.