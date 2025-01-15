ИК Fontvielle: инвестиции организаторов помогают продлить существование пирамид

Традиционная финансовая пирамида, широко известная как схема Понци, предполагает, что средства, внесенные новыми участниками, направляются на выплаты тем, кто присоединился к системе ранее. Руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvelle Сергей Соловых в беседе с «Известиями» рассказал, как организаторы помогают мошеннической структуре существовать дольше.

Часто организаторы добавляют собственные инвестиции, что продлевает существование пирамиды. Обычно такие финансовые пирамиды живут полгода-полтора года, отметил Соловых.

Он подчеркнул, что принципы финансовой пирамиды остаются неизменными, но современные версии адаптированы под текущие условия и ориентируются на своих потенциальных жертв.