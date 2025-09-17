Ихтиолог Аршавский отметил, что акулы атакуют испугавшихся и барахтающихся в воде людей

Кандидат биологических наук, ихтиолог Дмитрий Аршавский в беседе с «Москвой 24» прокомментировал закрытие пляжей Египта из-за акул. По его словам, акулы атакуют испугавшихся и барахтающихся в воде людей, так как принимают их за раненых или ослабленных.

Аршавский отметил, что Красное море — теплое и соленое, что создает благоприятные условия для обитания акул. Он подчеркнул, что акулы, способные напасть на человека, обитают в тропической климатической зоне и могут оказаться в любом море, кроме совсем холодных.

Эксперт предупредил, что на отдыхе важно слушать рекомендации администрации пляжа и не заплывать далеко, поскольку акула может атаковать из глубины. Аршавский также отметил, что отбиться от хищника неподготовленному человеку практически невозможно, так как акула сильна и находится в своей среде обитания.