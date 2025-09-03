Играющий без музыканта рояль появился на стенде ПСБ на ВЭФ-2025

Рояль, играющий без музыканта, появился на стенде ПСБ на Восточном экономическом форуме, который стартовал во Владивостоке 3 сентября. Подробности об этом и других стендах рассказало РИА «Новости» .

Рояль на стенде белого цвета, клавиши на инструменте нажимаются сами. Рояль самостоятельно воспроизводит музыкальные композиции.

На стенде ВТБ расположились дикие краснокнижные животные. Банк выступил как защитник животных. На экране леопардов сменяют дельфины-афалины, пострадавшие от разлива мазута в Черном море.

Юбилейный 10-й Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Самыми дорогими блюдами на ВЭФ-2025 стали дальневосточные морские деликатесы. За одно такое блюдо придется выложить 27тысяч рублей.