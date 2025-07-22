Иеромонах Феодорит раскритиковал молодежный флешмоб с позой распятия

Российские социальные сети заполонил странный вирусный тренд: подростки размещают себя на дорожных знаках, рекламах и даже могильных памятниках, воспроизводя образ распятого Иисуса Христа. Идея пришла из США, где исполнитель Канье Уэст демонстрировал нечто подобное на сцене. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в разговоре с ОТР назвал тенденцию признаком деградации и отсутствия духовных ориентиров у современных подростков.