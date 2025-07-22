Иеромонах Феодорит раскритиковал молодежный флешмоб с позой распятия

Российские социальные сети заполонил странный вирусный тренд: подростки размещают себя на дорожных знаках, рекламах и даже могильных памятниках, воспроизводя образ распятого Иисуса Христа. Идея пришла из США, где исполнитель Канье Уэст демонстрировал нечто подобное на сцене. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в разговоре с ОТР назвал тенденцию признаком деградации и отсутствия духовных ориентиров у современных подростков.

«Это ужасающая демонстрация низкого культурного уровня и пренебрежения традиционными ценностями. Сегодня молодежь воспринимает любые символы поверхностно, выбирая самые легкие пути привлечения внимания», — заявил священник.

Представители родительской общественности призвали усилить контроль за соцсетями и принять меры к удалению опасных видеороликов. Среди экспертов звучит призыв пересмотреть подходы к воспитанию молодого поколения, считая, что акцент на позитивных примерах героизма и истории поможет противостоять распространению деструктивных движений.

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