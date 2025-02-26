Иерей Савастьянов объяснил, что в Масленицу уже можно начинать отказываться от мяса

Иерей Илия Савастьянов в беседе с Life поделился важными аспектами подготовки к Великому посту, который в этом году начнется 3 марта и продолжится до 19 апреля.

Он отметил, что подготовка к этому посту занимает особое место в церковной практике и включает в себя постепенное ограничение в пище. Так, в течение трех недель перед началом поста верующим разрешено употреблять любую пищу, включая мясные блюда. Однако в последнюю неделю перед постом, известную как Сыропустная или Масленица, мясо уже исключается из рациона.

Эта традиция восходит к VI веку, когда византийский император Ираклий I принял обет отказаться от мяса в последнюю неделю перед Великим постом после успешной войны с Персией. Принятие этого обета послужило примером для Церкви, которая ввела обычай в свой богослужебный устав.

Что касается конкретных пищевых ограничений, то верующие, которым по состоянию здоровья трудно соблюдать строгий пост, могут обратиться к священнику за благословением на смягчение поста.