«Идет настоящая травля». Жители Люберец пожаловались на странную соседку

Жительница Люберец Мария заявила, что над ней уже несколько лет издевается проживающий по соседству мужчина. По словам девушки, дошло до того, что недоброжелатель сломал почтовый ящик. В беседе с 360.ru сосед опроверг обвинения в свой адрес.

Конфликт, по словам Марии, начался после того, как соседей не устроили звуки уборки, которой девушка занималась в дневное время. Заявившийся с разборками сосед якобы оскорблял и угрожал ей.

За этим, добавила жительница дома, последовали залитые клеем замки, не смолкающая днем и ночью виброколонка и перерезание домофонного кабеля.

«Очень тяжело, когда ты не можешь дома в декрете с маленьким ребенком насладиться покоем», — сказала Мария.

Сосед заявил, что на самом деле это он и его семья являются пострадавшей стороной. Мужчина подчеркнул, что не ломал девушке никакое имущество.

«Если она считает, что это я сломал почтовый ящик, ради бога, я дам 10 тысяч, лишь бы жить спокойно. У меня самого вчера сломали электрощиток. Идет настоящая травля. Мне кажется, с девушкой не все в порядке. Кстати, она работает инструктором по интимной гимнастике и всюду это рекламирует. Это уже о чем-то говорит», — отметил собеседник 360.ru.

Супруга мужчины подтвердила его слова. Она добавила, что семья обратилась к правоохранителям с просьбой разобраться в происходящем.