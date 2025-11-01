ICE Futures и CME Group признали апельсиновый сок самым подешевевшим товаром в мире

Кобальт стал самым подорожавшим товаром в октябре этого года, а апельсиновый сок — самым подешевевшим. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

Кобальт, который широко используется в производстве стали и электрических аккумуляторов, вырос в цене на 28,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Среди других металлов, подорожавших в октябре, можно выделить палладий и литий.

Среди сельскохозяйственной продукции больше всего выросли цены на сою, кофе робуста и арабику. Вместе с тем апельсиновый сок потерял в цене 23,3%. Кроме того, подешевели свинина и неодим, добавил сайт KP.RU.