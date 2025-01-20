ИБ-специалист Галов: компании из РФ в 2024 году подверглись атакам программ-вымогателей

Хакерские группировки Crypt Ghouls, Twelve, HeadMare и BlackJack атаковали российские компании при помощи программ-вымогателей, называемых также вирусами-шифровальщиками. Об этом рассказал руководитель подразделения «Лаборатории Касперского» Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов в интервью «Газете.Ru».

«В 2024 году наши решения отразили больше полумиллиона атак с использованием программ-вымогателей в России», — отметил эксперт.

Вредоносное ПО шифрует все файлы на компьютере, делая их недоступными для использования. Хакеры требуют от организаций денежные выкупы за расшифровку файлов и восстановление работоспособности, объяснил специалист по информационной безопасности Галов.

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