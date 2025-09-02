ИБ-эксперт Вехов сообщил, что мошенники пользуются снижением бдительности детей в начале осени
Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в интервью радиостанции Sputnik указал на увеличение активности мошенников в начале осени.
Как пояснил эксперт, злоумышленники пользуются снижением бдительности детей, которые меньше времени проводили в Сети летом.
«Преступники активно представляются близкими родственниками, одноклассниками или знакомыми в социальных сетях и даже в чатах браузерных игр, где также есть платежные сервисы», — предупредил специалист.
Он призвал соблюдать ключевые правила информационной безопасности: не сохранять логины и пароли на общедоступных устройствах, использовать двухфакторную аутентификацию, регулярно менять пароли, чистить список контактов в почте и мессенджерах.