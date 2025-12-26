ИБ-эксперт Вехов предупредил о схеме обмана с продажей зимних шин
Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал радиостанции Sputnik, какие уловки используют мошенники зимой.
По словам специалиста, распространенная схема мошенничества в преддверии Нового года — предложение выгодных скидок на товары или услуги, которые на самом деле не существуют.
«Люди на это „покупаются“, перечисляют денежные средства, сайт-однодневка тут же закрывается, получив деньги, и открывается уже под новым названием и на новом электронном адресе», — пояснил Вехов.
Особое внимание он уделил случаям обмана, связанным с покупкой зимних шин. В городах активизировались предложения по выгодным ценам на сезонную резину. Покупатели оплачивают заказ, надеясь сменить летние покрышки, но вместо этого теряют деньги.