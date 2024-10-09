ИБ-эксперт Седов предложил проводить уроки по кибербезопасности перед каникулами

Директор по развитию ИБ-направления компании «Солар» Олег Седов предложил проводить уроки по кибербезопасности в школах и вузах перед каникулами. Именно в этот период дети проводят много времени в Сети, пояснил эксперт в беседе с ИА НСН.

Специалист также призвал тщательно проработать программу соответствующих занятий.

«Хотелось бы видеть это не какой-то формальностью, а эффективным обновлением знаний», — отметил Седов.

По его словам, для обсуждения данного вопроса пригодны все форматы. Тему можно включить в уроки информатики, ОБЖ, классные часы и «Разговоры о важном», считает эксперт.

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