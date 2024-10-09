ИБ-эксперт Седов предложил проводить уроки по кибербезопасности перед каникулами

Директор по развитию ИБ-направления компании «Солар» Олег Седов предложил проводить уроки по кибербезопасности в школах и вузах перед каникулами. Именно в этот период дети проводят много времени в Сети, пояснил эксперт в беседе с ИА НСН.
Специалист также призвал тщательно проработать программу соответствующих занятий.
«Хотелось бы видеть это не какой-то формальностью, а эффективным обновлением знаний», — отметил Седов.
По его словам, для обсуждения данного вопроса пригодны все форматы. Тему можно включить в уроки информатики, ОБЖ, классные часы и «Разговоры о важном», считает эксперт.
Свыше 50 антитеррористических тренировок провели в «Мострансавто» с января
Центр образования № 23 капитально отремонтируют в поселке Обухово в 2025 году
Более 13 тысяч записей в ветклинику оформили на «Госуслугах» Подмосковья с января
После блокировки Discord в Сети вспомнили о TeamSpeak. Как создать и настроить свой сервер
Капремонт поликлиники в Дмитрове завершится в 2024 году
Устроившего массовое ДТП под Серпуховом водителя грузовика арестовали
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте