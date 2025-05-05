ИБ-эксперт Раевский посоветовал создать отдельную почту для регистрации в Сети

Специалист по информационной безопасности Алексей Раевский поделился советами по защите личных данных и удалению цифрового следа. Об этом сообщил aif.ru.
По словам эксперта, 100-процентной защиты от возможных утечек достичь невозможно. Однако важно придерживаться общепринятых мер цифровой гигиены. Так, стоит регистрироваться на различных платформах под отдельным почтовым ящиком, не используемым для личной переписки. Еще надежнее создать несколько отдельных электронных адресов и выделять один из них специально для авторизации на сайтах и в приложениях.
Раевский также посоветовал применять уникальные сложные пароли для каждого сервиса и включать двухэтапную верификацию везде, где такая возможность предусмотрена, добавили «Известия».
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