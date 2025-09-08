ИБ-эксперт Кокунцыков призвал не переходить по сомнительным ссылкам из сообщений
Эксперт Кокунцыков рассказал о главных правилах кибербезопасности. Основным моментом он назвал бдительность, сообщило РИАМО.
По словам эксперта, необходимо держать в тайне личные данные и пароли. Кроме того, он посоветовал использовать двухфакторную аутентификацию при защите учетной записи.
«Это в свою очередь значительно усложняет доступ злоумышленникам к вашим аккаунтам», — пояснил специалист.
Кокунцыков также призвал не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях, особенно если они пришли от незнакомых источников. С осторожностью следует относиться и к различным вложениям.
