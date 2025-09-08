ИБ-эксперт Кокунцыков призвал не переходить по сомнительным ссылкам из сообщений

По словам эксперта, необходимо держать в тайне личные данные и пароли. Кроме того, он посоветовал использовать двухфакторную аутентификацию при защите учетной записи.

«Это в свою очередь значительно усложняет доступ злоумышленникам к вашим аккаунтам», — пояснил специалист.

Кокунцыков также призвал не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях, особенно если они пришли от незнакомых источников. С осторожностью следует относиться и к различным вложениям.