ИБ-эксперт Кокорева: удаленный доступ поможет обезопасить аккаунт при потере гаджета

Потерянный гаджет может попасть в руки злоумышленников, которые будут использовать персональные данные в мошеннических целях. Как обезопасить аккаунт, рассказала руководитель команды информационной безопасности почты Mail.ru Ксения Кокорева в беседе с «Газетой.ru».
Она посоветовала настроить удаленный доступ к устройству. Такая функция поможет заблокировать или стереть информацию с потерянного устройства.
По словам эксперта, также стоит отключить автоматическую авторизацию для важных приложений и сервисов. Кроме того, Кокорева рекомендовала отдавать предпочтение беспарольному методу аутентификации.
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