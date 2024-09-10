ИБ-эксперт Кокорева: удаленный доступ поможет обезопасить аккаунт при потере гаджета

Потерянный гаджет может попасть в руки злоумышленников, которые будут использовать персональные данные в мошеннических целях. Как обезопасить аккаунт, рассказала руководитель команды информационной безопасности почты Mail.ru Ксения Кокорева в беседе с «Газетой.ru».

Она посоветовала настроить удаленный доступ к устройству. Такая функция поможет заблокировать или стереть информацию с потерянного устройства.

По словам эксперта, также стоит отключить автоматическую авторизацию для важных приложений и сервисов. Кроме того, Кокорева рекомендовала отдавать предпочтение беспарольному методу аутентификации.

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