ИБ-эксперт Кокорева посоветовала сообщить в техподдержку сервиса в случае кражи пароля

Если человек обнаружил, что его пароли украли или они стали достоянием Сети, то нужно не только сменить их, но и сообщить в техподдержку соответствующих сервисов. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель команды информационной безопасности Почты Mail.ru Ксения Кокорева.

Она посоветовала сразу менять пароль, если закрались хотя бы малейшие сомнения, что он мог быть скомпрометирован.

«Обязательно проверьте другие аккаунты, на которых могут быть продублированы пароли. Получив доступ к одному личному кабинету, злоумышленники станут проверять возможность входа в другие», — отметила эксперт.

Кроме того, она призвала написать в техническую поддержку тех сервисов, пароли от аккаунтов которых были украдены.