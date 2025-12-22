ИБ-эксперт Бориславский призвал проявлять осторожность при получении сообщений от магазинов

В преддверии новогодних праздников активизируются мошенники, использующие ажиотаж вокруг подарков для кражи данных и денег. О распространенных схемах обмана рассказал директор по продукту Staffcop, эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский в беседе с « Известиями ».

Специалист призвал проявлять особую осторожность при получении сообщений от торговых площадок в мессенджерах. За представителями магазина могут скрываться аферисты. Они уточняют детали заказа или предлагают бонусы, а затем просят повторно авторизоваться, подтвердить аккаунт или перейти по ссылке.

«Крупные сервисы не используют мессенджеры для повторной авторизации. В таких случаях лучше сразу прекратить диалог и проверить информацию», — предупредил эксперт.

Он также заявил, что покупатели лишаются защиты, возможности оспорить платеж и поддержки со стороны маркетплейса или магазина, если переводят деньги продавцам в обход официальных способов оплаты.