ИБ-эксперт Бочкарев назвал человеческий фактор одной из главных причин киберрисков

В последние годы наблюдается увеличение количества кибератак, к последствиям которых относятся как финансовые убытки, так и полная потеря интеллектуальной собственности. Об этом рассказал член экспертного совета проекта «Кибериспытание» Антон Бочкарев в беседе с « Известиями ».

Одной из главных причин киберрисков специалист назвал человеческий фактор.

«Так, к краже данных и их распространению в открытом доступе может привести отсутствие у сотрудников компаний необходимых навыков и особенно знаний по противодействию фишинговым атакам», — пояснил эксперт.

По его словам, зачастую в процессе работы используются личные и домашние устройства, которые ранее были подвержены взлому. С юридической точки зрения подобное считается недопустимым, напомнил Бочкарев.