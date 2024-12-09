ИБ-эксперт Бочкарев назвал человеческий фактор одной из главных причин киберрисков

В последние годы наблюдается увеличение количества кибератак, к последствиям которых относятся как финансовые убытки, так и полная потеря интеллектуальной собственности. Об этом рассказал член экспертного совета проекта «Кибериспытание» Антон Бочкарев в беседе с «Известиями».
Одной из главных причин киберрисков специалист назвал человеческий фактор.
«Так, к краже данных и их распространению в открытом доступе может привести отсутствие у сотрудников компаний необходимых навыков и особенно знаний по противодействию фишинговым атакам», — пояснил эксперт.
По его словам, зачастую в процессе работы используются личные и домашние устройства, которые ранее были подвержены взлому. С юридической точки зрения подобное считается недопустимым, напомнил Бочкарев.
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