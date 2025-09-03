ИБ-эксперт Бедеров указал на риски системы слежения с использованием «анонимных меток»

Руководитель департамента киберрасследований T.Hunter Игорь Бедеров в эфире радиостанции « Говорит Москва » высказал мнение о системе слежения, которая использует «анонимные метки».

По словам эксперта, суть соответствующей технологии не отличается от того, что было в СССР.

«Если в Советском Союзе просто наносили на спецовку сотрудников фамилию с инициалами светящейся краской, то они просто решили сделать эту надпись читаемой при помощи камер наблюдения», — пояснил специалист.

Бедеров отметил риски системы, среди которых — расшифровки и подделки анонимных меток, а также утечки данных, которые могут связать анонимный идентификатор с персональными сведениями человека. Это создает угрозу отслеживания сотрудников за пределами служебных помещений.