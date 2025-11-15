ИБ-эксперт Бедеров указал на риски привязки e-mail к аккаунту зарубежных соцсетей

Основатель российской компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров предупредил о возможных рисках привязки электронной почты к зарубежным социальным сетям. Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, такая практика увеличивает вероятность нарушения конфиденциальности пользователей. Корпоративные системы получают полную картину поведения пользователя в Сети, что открывает путь к созданию навязчивой персонализированной рекламы.

Кроме того, Несмотря на утверждения разработчиков о том, что адрес электронной почты скрыт от посторонних глаз, фактически он сохраняется на серверах компании и потенциально доступен ее сотрудникам, партнерам и по официальным запросам, предупредил специалист.