ИБ-эксперт Бедеров: работа YouTube замедляется в РФ из-за недостатка оборудования для кэширования

Руководитель департамента расследований T.Hunter и эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров прокомментировал новости о том, что YouTube полностью перестал открываться во многих регионах РФ. Об этом сообщил RT.

По словам ИБ-эксперта, в России осталось около 40% кэширующих серверов. Из-за недостатка оборудования работа видеохостинга объективно замедляется.

Бедеров также отметил, что ситуацию усугубляет происходящее перераспределение трафика из-за блокировки серверов.

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