Сегодня 18:20 ИБ-эксперт Бедеров: работа YouTube замедляется в РФ из-за недостатка оборудования для кэширования
Руководитель департамента расследований T.Hunter и эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров прокомментировал новости о том, что YouTube полностью перестал открываться во многих регионах РФ. Об этом сообщил
RT.
По словам ИБ-эксперта, в России осталось около 40% кэширующих серверов. Из-за недостатка оборудования работа видеохостинга объективно замедляется.
Бедеров также отметил, что ситуацию усугубляет происходящее перераспределение трафика из-за блокировки серверов.
Сегодня 18:34 Вечерние пробки в Подмосковье 8 августа составили 4 балла
Сегодня 18:27 «Волонтеры Подмосковья» собрали гумпомощь для жителей Курской области
Сегодня 18:23 Более 50 быков представили на выставке животных редких пород в Подмосковье
Сегодня 18:20 Жителей приграничного села в Белгородской области попросили временно уехать
Сегодня 18:19 Подмосковный спортсмен стал чемпионом мира по восточным боевым единоборствам
Сегодня 18:17 Врачи рассказали о состоянии здоровья военкора Поддубного
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте