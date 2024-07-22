ИБ-эксперт Алексеев: мошенники могут подделать голос по 10 секундам записи

Соблюдение определенных правил поможет избежать проблем в случае взаимодействия с кибермошенником. Об этом рассказал РИАМО эксперт в области безопасности информационных систем Леонид Алексеев.

Так, если человеку звонит незнакомец и представляется сотрудником банка, необходимо самостоятельно связаться с финансовым учреждением, чтобы уточнить информацию. То же самое касается звонков от родственников с незнакомого номера, отметил специалист.

«Нельзя доверять ни звуку, ни картинке в интернете. <…> Подделать голос и лицо могут по одному фото и 10 секундам записи голоса», — подчеркнул Алексеев.

Кроме того, он посоветовал задавать подозрительному собеседнику локальные вопросы для проверки. Например, можно уточнить, в составе какой страны находится Крым. У многих аферистов лишние темы вызывают агрессию.