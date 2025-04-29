ИА «Время Н»: в Нижнем Новгороде не распродано более 60% жилья

В Нижнем Новгороде более 60% жилья не нашли своих покупателей. Такой информацией поделилась с ИА «Время Н» президент Нижегородской гильдии сертифицированных риелторов Елена Макарова.
По ее словам, в городе возводится 91 многоквартирный дом силами 34 застройщиков. В этих домах расположено 19347 квартир общей площадью почти миллион квадратных метров. При этом количество непроданных квартир достигло 11 748, а их общая площадь — 613 тысяч квадратных метров.
Эксперт отметила, что в прошлом году ситуация была лучше благодаря IT-ипотеке. По прогнозам некоторых банковских аналитиков, Центробанк РФ понизит ключевую ставку до конца 2025 года до 16–13%. Риелтор считает, что снижение даже до 18% оживит рынок недвижимости на 50%.
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