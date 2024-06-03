ИА «Время Н»: в Нижегородской области продолжаются поиски 22 человек, пропавших с начала года

С начала 2024 года в Нижегородской области числились пропавшими 146 человек, 104 из которых уже удалось найти живыми. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Волонтер НН».

В сообщении говорится, что поиски 22 человек продолжаются до сих пор. Семь человек спасатели нашли мертвыми.

В конце мая в регионе пропали два 15-летних воспитанника детского дома. Подростки до сих пор находятся в розыске.

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