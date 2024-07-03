ИА «Время Н»: в Нижегородской области продолжаются поиски 13 человек

В Нижегородской области волонтеры и спасатели продолжают разыскивать 13 человек. Об этом говорится на странице ПСО «Волонтер НН» во «ВКонтакте», написало ИА «Время Н».

Всего в июне к волонтерам поступило 158 заявок с просьбами о помощи. Семь человек нашли погибшими, еще в семи случаях помощь не потребовалась.

Более 130 человек были найдены в регионе за первый месяц лета, говорится в сообщении.

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