ИА «Время Н»: кормушка для птиц должна иметь большую вместимость
Сотрудники Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области рассказали, как правильно сделать кормушку для птиц. Об этом написало ИА «Время Н».
Хорошая кормушка для птиц подразумевает большую вместимость, чтобы птицам было комфортно. Лучше всего делать ее с низкой крышей, чтобы она не промерзала. Бортики у кормушки должны быть высокими, иначе корм будет высыпаться наружу. По словам экспертов, во время сильных морозов птицы больше боятся не холода, а недостатка пищи.
«Им трудно прокормиться самостоятельно. Человек может помочь пернатым друзьям пережить холода, подкармливая их», — говорится в сообщении ведомства.
Нежареные семена подсолнечника подходят почти всем зимующим птицам. Не менее полезны просо, овес и канареечное семя.