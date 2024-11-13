ИА «Время Н»: кормушка для птиц должна иметь большую вместимость

Сотрудники Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области рассказали, как правильно сделать кормушку для птиц. Об этом написало ИА «Время Н» .

Хорошая кормушка для птиц подразумевает большую вместимость, чтобы птицам было комфортно. Лучше всего делать ее с низкой крышей, чтобы она не промерзала. Бортики у кормушки должны быть высокими, иначе корм будет высыпаться наружу. По словам экспертов, во время сильных морозов птицы больше боятся не холода, а недостатка пищи.

«Им трудно прокормиться самостоятельно. Человек может помочь пернатым друзьям пережить холода, подкармливая их», — говорится в сообщении ведомства.

Нежареные семена подсолнечника подходят почти всем зимующим птицам. Не менее полезны просо, овес и канареечное семя.