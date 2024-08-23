ИА «Текст»: открытие Пермского музея авиации перенесли на 2025 год

Директор Пермского музея авиации Сергей Павлов рассказал, что открытие культурного учреждения решили перенести на следующий год. Об этом написало ИА «Текст».

Сейчас у входа в музей установлены шумоподавляющие щиты, которые загораживают проезд и не дают ему выйти в стадию реконструкции.

«К сожалению, в этом году уже не успеваем открыться. Сейчас ждем ответа от Управления автомобильных дорог», — процитировал сайт properm.ru Павлова.

Руководство прорабатывает варианты привлечения инвестиций вместе с Агентством инвестиционного развития. Напомним, что закрылся музей еще летом 2023 года.

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

Диана Буцко. Как проживавшая в России журналистка оказалась на стороне Украины

Чужие здесь ходят. Кто такие ксеноморфы и какими они бывают

Срок или штраф? Наказание за ненасильственные преступления в России смягчат

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте