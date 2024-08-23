ИА «Текст»: открытие Пермского музея авиации перенесли на 2025 год
Директор Пермского музея авиации Сергей Павлов рассказал, что открытие культурного учреждения решили перенести на следующий год. Об этом написало ИА «Текст».
Сейчас у входа в музей установлены шумоподавляющие щиты, которые загораживают проезд и не дают ему выйти в стадию реконструкции.
«К сожалению, в этом году уже не успеваем открыться. Сейчас ждем ответа от Управления автомобильных дорог», — процитировал сайт properm.ru Павлова.
Руководство прорабатывает варианты привлечения инвестиций вместе с Агентством инвестиционного развития. Напомним, что закрылся музей еще летом 2023 года.