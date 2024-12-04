ИА «Стационар-пресс» опровергло информацию о ядовитых духах в Нижегородской области

Главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале попросил нижегородцев не верить в сообщения о распространении ядовитых духов в регионе.
Ранее в Нижегородской области в общедомовых чатах начали активно распространяться сообщения о якобы ядовитых «пробниках» духов известных фирм в почтовых ящиках.
Как написал сайт pravda-nn.ru, Никонов назвал такие сообщения фейками и добавил, что такие письма еще в 2011 года появлялись на израильских сайтах. Снимок с подобными «страшилками» начал тиражироваться сейчас в области вместе с текстом, добавил он.
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