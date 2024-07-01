ИА НСН: жаркий июль может усугубить пожарную обстановку на Дальнем Востоке

Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин беседе с ИА НСН заявил, что слишком жаркий июль может усугубить пожарную обстановку на Дальнем Востоке. Засушливое лето ставит под угрозу населенные пункты региона.

Ранее синоптики сообщали, что июль для Сибири и Дальнего Востока будет довольно тяжелым в плане погодных условий.

«В условиях жаркой погоды эти пожары будут развиваться, площадь будет расти, что может привести к задымлению населенных пунктов, будет угрожать некоторым населенным пунктам», — предупредил Куксин.

Эксперт добавил, что уже сейчас туда перебрасывают огромные силы, чтобы быть готовым к сложным ситуациям.

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