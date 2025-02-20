ИА НСН: почвенная засуха может повлиять на сбор урожая пшеницы

Прогнозы на урожай в 2025 году в России варьируются в зависимости от условий влагозапаса почвы по весне. Об этом в беседе с ИА НСН рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Согласно оптимистичному сценарию, сбор зерна в РФ может достичь 120 миллионов тонн в 2025 году. Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по АПК и академик РАН Петр Чекмарев во время форума «Зерно России — 2025» указал и на неблагоприятные условия для озимых культур из-за опасности заморозков после повышения температуры при отсутствии снежного покрова.

«Конечно, главный риск — это почвенная засуха. Все зависит от того, насколько по весне пополнится влагозапас почвы», — отметил Злочевский.

Проблема также заключается в том, что у аграриев не хватает денег для поддержания необходимого технологического уровня, что, в конечном счете, влияет на посевы, добавил эксперт.