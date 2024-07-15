ИА НСН: импорт яблок в Россию вырос почти в два раза

В Россельхознадзоре рассказали об увеличении импорта яблок в 1,8 раза. Главным поставщиком фруктов в Россию сейчас выступает Турция, написало ИА НСН.

Если в июне прошлого года в страну завезли 23,3 тысячи тонн продукции, то в этом году цифра достигла 42 тысячи тонн.

Второй главной страной-импортером яблок выступает ЮАР, а на третьем месте находится Сербия, сообщили в ведомстве.

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