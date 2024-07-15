ИА НСН: импорт яблок в Россию вырос почти в два раза
В Россельхознадзоре рассказали об увеличении импорта яблок в 1,8 раза. Главным поставщиком фруктов в Россию сейчас выступает Турция, написало ИА НСН.
Если в июне прошлого года в страну завезли 23,3 тысячи тонн продукции, то в этом году цифра достигла 42 тысячи тонн.
Второй главной страной-импортером яблок выступает ЮАР, а на третьем месте находится Сербия, сообщили в ведомстве.
Результаты ОГЭ предложили учитывать при поступлении в техникумы и колледжи
Момент убийства жителя Жуковского из-за дорожного конфликта попал на видео
Бывшего депутата ЕП от Латвии объявили в международный розыск
Южная Корея заявила о серьезных изменениях в отношениях с Россией
На Западе объяснили опасность российских авиабомб ФАБ-3000
Основную часть Центрального парка Лобни открыли после реконструкции
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте