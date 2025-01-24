Развитие стриминговых сервисов сильно изменило телевидение. Все больше людей выбирают смотреть любимые передачи, фильмы и сериалы на онлайн-платформах, благодаря чему растет популярность Smart TV. Однако практически каждый второй житель России все еще отдает предпочтение эфирным каналам. Об этом сообщил Life со ссылкой на исследование бренда бытовой техники и электроники HYUNDAI.

По данным опроса, для 42% россиян телевизор — главный атрибут семейного отдыха. Тем не менее, 38% респондентов успешно заменяют их компьютерами и ноутбуками.

Фильмы и сериалы остаются самым популярным телевизионным контентом. Так, 59% респондентов используют Smart TV и оформляют подписки в онлайн-кинотеатрах. Половина опрошенных смотрит эфирное ТВ, а 48% покупают телевизоры, чтобы включать детям мультфильмы.

Телевизоры также популярны среди любителей видеоигр (28% играют на больших экранах) и спортивных мероприятий (22%). Более 37% людей включают телевизор фоном.