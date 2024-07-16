Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти

Хуснуллин: открытие дорожных обходов Твери и Тольятти имеет ключевое значение

Фото: РИА «Новости»

Для развития экономики России открытие дорожных обходов Твери и Тольятти имеет ключевое значение. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова привело РИА «Новости».

«Для развития экономики страны эти дороги имеют ключевое значение», — отметил он.

Хуснуллин пояснил, что рядом с трассами М-12 Москва — Казань и М-11 Москва — Петербург  проживают порядка 5% населения страны.

Кроме того, вице-премьер назвал Северный обход Твери на М-11 «Нева» хорошей трассой и заявил, что лично проверил этот участок дороги.

«Нет замечаний, сам лично проехал. Трасса хорошая», — добавил Хуснуллин.

В общей сложности с 2022 по 2024 год в новых регионах России восстановят порядка двух тысяч километров дорог. По состоянию на июнь 2024 года строители уже восстановили свыше 1350 километров автодорог, в том числе стратегически важные объекты.

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