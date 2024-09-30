Hurma Recruitment: зарплата шеф-повара в РФ начинается от 150 тысяч рублей

Кадровое агентство Hurma Recruitment проанализировало рынок и представило данные по заработной плате шеф-поваров в РФ. Результаты исследования опубликовала « Газета.ru ».

По данным аналитиков, летом 2024 года специалистам в сфере кулинарии предлагали заработок от 150 тысяч рублей. Сумма достигала 200-250 тысяч рублей, если кандидат соглашался на переезд.

Эксперты Hurma Recruitment отметили, что компании в гостинично-ресторанном бизнесе больше не могут рассчитывать на дешевую рабочую силу.