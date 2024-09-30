Hurma Recruitment: зарплата шеф-повара в РФ начинается от 150 тысяч рублей
Кадровое агентство Hurma Recruitment проанализировало рынок и представило данные по заработной плате шеф-поваров в РФ. Результаты исследования опубликовала «Газета.ru».
По данным аналитиков, летом 2024 года специалистам в сфере кулинарии предлагали заработок от 150 тысяч рублей. Сумма достигала 200-250 тысяч рублей, если кандидат соглашался на переезд.
Эксперты Hurma Recruitment отметили, что компании в гостинично-ресторанном бизнесе больше не могут рассчитывать на дешевую рабочую силу.
Подмосковных предпринимателей пригласили на международный экспортный форум
Подмосковные гольфисты выиграли четыре медали на турнире за кубок России
Жители Люберец смогут задать вопросы главе округа на встрече 1 октября
Участники «Бизнес-инкубатора ШОС» представили свои проекты в Дубне
В Грузии признались в ошибках в отношении Абхазии и Южной Осетии
Студентка колледжа «Подмосковье» победила на областном литературном конкурсе
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте