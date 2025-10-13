Хранитель музея Дергачев отметил роль Платонова в создании многих образцов оружия

Выдающийся тульский оружейник Юрий Платонов, родившийся 90 лет назад, внес значительный вклад в создание десятков образцов вооружений. Подробнее рассказал хранитель музейных предметов Тульского государственного музея оружия Александр Дергачев в беседе с RT .

Как пояснил эксперт, Платонову принадлежат ключевые работы в области газодинамики и использования энергии легких газов, таких как водород и гелий, в создании специальных баллистических установок. Эти исследования позволили заменить порох в оружии на более мощные газы.

«Создание многих образцов оружия, которым мы гордимся, во многом было бы невозможно без Юрия Павловича», — подчеркнул представитель учреждения.

По его словам, при участии Платонова были разработаны такие многоствольные образцы, как авиационный четырехствольный пулемет ЯкБ-12,7 и шестиствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка АК-630.