Храм времен Ивана Грозного спасли от разрушения в Ленинградской области

Аварийные работы по сохранению храма XVI века успешно завершили в Ленинградской области. Объект находится вблизи деревни Мошковы Поляны на трассе Луга — Великий Новгород. Об этом сайту gazeta.spb.ru сообщили представители региональной администрации.

По данным ведомства, специалисты остановили дальнейшее разрушение здания и включили его в федеральную программу консервации памятников культурного наследия.

В рамках программы были проведены работы по укреплению несущих конструкций и остановке разрушения кирпичной кладки. Вице-губернатор Владимир Цой подчеркнул, что совместные усилия правительства области и Гатчинской епархии стали важным шагом на пути к восстановлению церкви. Это создает основу для будущей полноценной реставрации объекта.

Храм был заложен по указанию царя Ивана Грозного, а свой современный архитектурный облик здание приобрело в XIX веке. В прошлом столетии церковь оказалась заброшенной и долгое время подвергалась разрушению.