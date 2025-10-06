HR-специалист Мурадян не поддержал попытки запретить перекуры на работе

HR-специалист Гарри Мурадян в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» высказал мнение о попытках запретить перекуры на рабочем месте. Он отметил, что подобные ограничения могут привести к нежелательным последствиям.

«Избавиться от этого невозможно, люди как курили, так и будут курить. Лучше вместо того, чтобы думать о том, как это запретить, научитесь просто это красиво контролировать. Запретите — они будут втихаря курить, запретить — они чатик сделают, где будут потом вас обсуждать», — сообщил собеседник.

