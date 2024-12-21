HR-специалист Бунина: увеличить отпуска можно за счет отгулов за работу в выходные

HR-специалист Дарья Бунина объяснила, какие месяцы в 2025 году будут самыми прибыльными для отдыха, а в какие лучше сосредоточиться на работе, передала «Вечерняя Москва».

Как отметила Бунина, самый выгодный отпуск будет в те месяцы, когда рабочих дней больше всего, а самый «нерабочий» месяц будет невыгодным. Самые продолжительные праздники всегда приходятся на январь и май. В следующем году в январе будет только 17 рабочих дней, в мае — 18. Поэтому это самые невыгодные месяцы для отпуска.

Самым прибыльным отпуск будет в июле и октябре. Также его можно взять в апреле, сентябре или декабре.

Бунина напомнила, что отпуск можно продлить, присоединив его к праздничным дням, но и в этом случае планирование должно быть продуманным.

«В этом случае выгоднее брать отпуск в конце декабря, в котором много рабочих дней», — отмечает Дарья Бунина.

Аналогичная ситуация с майскими праздниками: чтобы не терять выгоду от работы в мае, можно взять отпуск в конце апреля.

Напомним, что увеличить длительность отпуска можно за счёт отгулов, например, за работу в выходные. Дополнительные отгулы также предоставляются донорам.