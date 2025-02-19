HR-профайлер Баркова назвала владение ИИ главным трендом на рынке труда

Искусственный интеллект (ИИ) может помочь крупным корпорациям увеличить производительность труда, поэтому на рынке также ценятся соискатели, которые умеют применять ИИ в своей сфере. Об этом в пресс-центре ИА НСН заявила HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова.
По словам специалиста, кандидаты, владеющие ИИ, пользуются спросом, так как они могут эффективно интегрировать технологии в рабочие процессы, тем самым улучшив скорость и качество работы.
Баркова также опровергла миф о снижении критического мышления при использовании ИИ, подчеркнув важность правильного применения инструментов для достижения высоких результатов.
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