HR-профайлер Баркова назвала владение ИИ главным трендом на рынке труда

Искусственный интеллект (ИИ) может помочь крупным корпорациям увеличить производительность труда, поэтому на рынке также ценятся соискатели, которые умеют применять ИИ в своей сфере. Об этом в пресс-центре ИА НСН заявила HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова.

По словам специалиста, кандидаты, владеющие ИИ, пользуются спросом, так как они могут эффективно интегрировать технологии в рабочие процессы, тем самым улучшив скорость и качество работы.

Баркова также опровергла миф о снижении критического мышления при использовании ИИ, подчеркнув важность правильного применения инструментов для достижения высоких результатов.