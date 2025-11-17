HR-эксперт Зеленкова рассказала, что в России растет популярность «микропенсий» среди молодежи

HR-директор коммуникационной группы PROGRESS Екатерина Зеленкова сообщила «Газете.Ru» о новом тренде на рынке труда — «микропенсиях». Этот формат отдыха набирает популярность среди молодых специалистов в России.

Как отметила эксперт, «микропенсия» — это длительный перерыв между работами, который человек сознательно устраивает себе, чтобы восстановить силы, позаниматься своими хобби или попутешествовать.

«Это своего рода мини-пенсия посреди жизни, возможность выдохнуть и заняться тем, на что обычно не хватает времени», — цитирует Зеленкову сайт RT.

По ее словам, среди поколения Z это явление популярно, так как молодые люди стремятся «сохранять баланс и ментальное здоровье». Они не хотят ждать старости, чтобы начать жить для себя.

Хотя у работодателей такие перерывы вызывают вопросы, они нормально воспринимаются, если человек может объяснить необходимость паузы. Зеленкова подчеркнула, что в ближайшие десятилетия представители поколения Z составят основную часть трудоспособного населения, а потому работодателям важно понимать, что «микропенсии» и частая смена работы станут нормой.