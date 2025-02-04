HR-эксперт Волкина: в Крыму наиболее востребованы линейные сотрудники

Директор кадрового агентства Оксана Волкина дала интервью сайту « Крым 24 » и рассказала, какие работники считаются наиболее востребованными на рынке труда в республике.

По словам специалиста, самым большим спросом пользуются услуги линейных сотрудников. Речь идет о производственной и строительной областях, жилищно-коммунальном хозяйстве и сельском хозяйстве.

«Также ритейл и общепит», — добавила эксперт.

Волкина подчеркнула, что вакансии для разнорабочих без определенных требований к образованию включают зарплату от трех до 4,5 тысячи рублей в день. Настоящий профессионал может рассчитывать на 60-100 тысяч рублей в месяц.