HR-эксперт Волкина: в Крыму наиболее востребованы линейные сотрудники

Директор кадрового агентства Оксана Волкина дала интервью сайту «Крым 24» и рассказала, какие работники считаются наиболее востребованными на рынке труда в республике.
По словам специалиста, самым большим спросом пользуются услуги линейных сотрудников. Речь идет о производственной и строительной областях, жилищно-коммунальном хозяйстве и сельском хозяйстве.
«Также ритейл и общепит», — добавила эксперт.
Волкина подчеркнула, что вакансии для разнорабочих без определенных требований к образованию включают зарплату от трех до 4,5 тысячи рублей в день. Настоящий профессионал может рассчитывать на 60-100 тысяч рублей в месяц.
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