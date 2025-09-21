HR-эксперт Великая рассказала, что работу в компаниях из одной сферы можно отразить в резюме как единый опыт

HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая сообщила NEWS.ru , что информацию о работе в компаниях одной сферы можно представить в резюме как единый опыт. Однако стоит учитывать, что работодатель обязательно задаст вопросы о причинах частой смены места труда на собеседовании.

«Если это были торговые компании в одной области, то это можно объединить в один опыт работы и написать, что это были торговые компании по продаже, например, светотехники или чего-то другого, неважно», — отметила специалист.

Великая уточнила, что в отдельных случаях частая смена работы может быть оправдана задержкой зарплаты, однако для некоторых профессий, например, для врачей, это может выглядеть подозрительно.