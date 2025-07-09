HR-эксперт Великая предупредила о потере социальных гарантий при самозанятости

HR-эксперт и действующий HR-директор в финтех-отрасли Екатерина Великая сообщила NEWS.ru , что самозанятые граждане России не могут рассчитывать на больничные и отпускные пособия. Она отметила, что работодатели нередко предпочитают оформлять сотрудников как самозанятых, чтобы сократить расходы, однако это приводит к утрате социальных гарантий для работников.

Великая предупреждает, что при трудоустройстве часто происходят случаи обмана с выплатами.

«Если вам предлагают работу, всегда требуйте документы. Должен быть какой-то договор. Но есть работодатели, которые уходят от трудовых договоров в пользу самозанятости. Это уже не 13%, а 6% НДФЛ, и там нет никаких страховых взносов. Все платишь сам за себя — им это выгодно», — подчеркнула она.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее заявил, что в России существуют меры как для поддержки самозанятых, так и для борьбы с теневой занятостью, включая уголовную ответственность. Он отметил, что власти будут искать людей, которые работают неофициально, но получают пособие по безработице.