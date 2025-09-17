HR-эксперт Великая отметила, что гибкий график помогает повысить лояльность персонала к работодателю

Лояльность персонала к работодателю может быть увеличена благодаря введению гибкого графика работы. Об этом заявила HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая в интервью News.ru .

Специалист подчеркнула, что возможность применения такого подхода зависит от специфики отрасли и должности. При гибком графике время начала и окончания рабочего дня не фиксировано. Это дает сотрудникам больше свободы и снижает уровень контроля со стороны работодателя.

«Гибкий рабочий день — это вопрос контроля. Как компания готова контролировать своих сотрудников и какую категорию», — отметила Великая.

Ранее руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая сообщила, что частая смена работы молодыми специалистами стала причиной отказа в рассмотрении их кандидатур на вакансии для 79% HR-менеджеров.