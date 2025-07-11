HR-эксперт Великая назвала главным минусом самозанятости потерю социальных гарантий

На рынке труда встречается практика, когда работодатели оформляют сотрудников как самозанятых. HR-эксперт Екатерина Великая указала на негативные стороны такого подхода в беседе с NEWS.ru .

«Некоторые работодатели уходят от трудовых договоров в пользу самозанятости. А это уже не 13, а всего шесть процентов НДФЛ. Также нет совершенно никаких страховых взносов. Ты абсолютно все выплачиваешь сам за себя. И таким образом, они стараются схитрить», — цитирует эксперта «ТСН24».

Россияне должны понимать, что в случае оформления по самозанятости ни отпускных, ни больничных им выплачено не будет, добавила Великая.