HR-эксперт Великая назвала главным минусом самозанятости потерю социальных гарантий

На рынке труда встречается практика, когда работодатели оформляют сотрудников как самозанятых. HR-эксперт Екатерина Великая указала на негативные стороны такого подхода в беседе с NEWS.ru.
«Некоторые работодатели уходят от трудовых договоров в пользу самозанятости. А это уже не 13, а всего шесть процентов НДФЛ. Также нет совершенно никаких страховых взносов. Ты абсолютно все выплачиваешь сам за себя. И таким образом, они стараются схитрить», — цитирует эксперта «ТСН24».
Россияне должны понимать, что в случае оформления по самозанятости ни отпускных, ни больничных им выплачено не будет, добавила Великая.
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