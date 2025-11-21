HR-эксперт Валинуров предложил задуматься в декрете о переквалификации

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей , что женщины в декретном отпуске могут не прерывать свою карьеру, а продолжать работать или осваивать новые профессии.

«Я рекомендую в этот период — а он может длиться три года — подумать, насколько предыдущая карьера была карьерой мечты. Может быть, есть смысл на что-то переквалифицироваться», — отметил эксперт.

По его словам, некоторые мамы в декрете занимаются развитием собственных проектов или открывают малый бизнес. Они могут изготавливать изделия ручной работы и продавать их через маркетплейсы и социальные сети.

Также возможно продолжать решать задачи текущего работодателя на условиях неполного рабочего дня или в формате фриланса, получая за это дополнительный доход, добавило Ura.ru.