HR-эксперт Валинуров: данные об увеличении рабочего времени россиян могут быть связаны с изменением формулы подсчета

По данным Росстата, россияне стали работать больше, чем 10 лет назад. В беседе с Общественной Службой Новостей результаты исследования прокомментировал карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

По его мнению, могли измениться формулы подсчета рабочего времени. Кроме того, компании, которые сейчас анализируются, отличаются прозрачностью для мониторинга.

«Вряд ли люди просто стали больше или меньше работать, поэтому рабочее время не увеличивалось», — высказался эксперт.

Он также напомнил, что объемы трудовой деятельности меняются в периоды авралов, отчетности и стартапов.